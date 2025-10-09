Eşref Rüya'nın 17. bölümünde neler oldu? Nisan'dan Eşref'i yıkan sözler

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Dinçer'in söylediklerinden etkilenen Nisan, Afra'nın ölümüne Eşref'in düşmanlarının neden olduğuna ikna olmak üzereydi. Olup biteni bir de Eşref'ten dinlemek isteyen Nisan, her zamanki parkta onunla buluştu.

Rus mafyasının peşine düştüğü Eşref parkta saldırıya uğradı. Eşref ile Nisan'ı ezeli düşmanının sonunu kimseye bırakmak istemeyen Dinçer'in adamları korudu.

Abisini bulmaya kararlı olan Irmak, Gürdal'a karşı Kenan'ı kaçırdı.

Nisan'ın söylediklerini uzun uzun düşünen Eşref, Hıdır'dan Kabzımal'ın geçmişini araştırmasını istedi. Çok geçmeden Hıdır, ona istediklerini verdi.

Eşref'i yola getirmek için her yolu deneyen Kadir'in ilk vazgeçtiği Kenan oldu.

Kadir benim kardeşim ama işin ucunda 100 milyon dolarlık mal var ve Eşref bana biat edecek. Bu her şeye değer!

Afra'nın katilini bulmaya yemin eden Eşref, Nisan'ın söylediklerinin peşinden gitti ve Kabzımal'ın kardeşi Arif'i aldı.

Haber Dinçer'e çabuk ulaştı. Köşeye sıkışmak üzere olduğunu fark eden Dinçer yeni bir plan yaptı.

Kadir'in de Afra'nın ölümünde parmağı olduğunu düşünen Çiğdem, onu takip etmeye başladı ancak hesaba katmadığı bir şey vardı.

Dinçer'in adamları da Çiğdem'i takip ediyordu...

Çiğdem'in yardım istemek için ilk aklına gelen kişi Eşref oldu.

Abisinden haber almak için her yolu deneyen Irmak, Kenan'ın oyununa geldi.

Kendini kurtarmayı başaran Kenan, Irmak'ı da Gürdal'ın yanına gönderdi.

Kendisine atılan iftirayı temizlemeye çalışan Eşref, Arif'i Nisan'ın karşısına çıkardı. Arif, Nisan'a Eşref'e anlattıklarının tam tersini anlattı.

Her geçen dakika Dinçer'in anlattığı hikayeye biraz daha inanan Nisan, Eşref'i evden kovdu.

Gürdal ve Irmak'ı kurtarmak için Kadir ile aynı masaya oturmayı kabul eden Eşref, Rus mafyasının karşısına çıktı.

Verdiği söz karşılığı malları alan Eşref, Kadir'i depoya çağırdı.

Eşref ile Kadir'in yüzleşmesine dakikalar kala Müslüm ve Faruk, Gürdal ile Irmak'ı almaya gitti.

Nisan'dan kendisine güvenmesini ve biraz zaman vermesini isteyen Eşref, beklemediği bir karşılık aldı.

Lanet olsun seni tanıdığım güne... Bana sarıldığın, beni öptüğün güne... Ne güzel unutuyordum ben seni, ne güzel hapisteydin... Kalsaydın keşke orada, çürüseydin hapislerde...





Dizinin final sahnesinde;

Sevdiği kadının güvensizliğini görünce yıkılan Eşref, her şeyden umudunu kesti ve kendisini polise ihbar etti.

Emanetlerini almaya gelen Kadir, polis sirenlerini duyunca adamlarını da toplayıp kaçtı ve bütün suç Eşref'in üzerine kaldı...

