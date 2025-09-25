Eşref Rüya'nın 15. bölümünde neler oldu? Nisan'ın en zor görevi

Haberin Devamı

Dizinin önceki bölümünde;

Nisan için 'hayatımın en önemli gecesi' dediği lansman tüm görkemiyle gerçekleşti. Ancak güzel başlayan gece tatsız bitti. İstemeden Dinçer ile Kadir'in konuşmasına tanık olan Afra ortadan kayboldu.

Nisan, yaşanan her şeyi bir kanara bırakıp Çiğdem'den yardım istedi. Çiğdem, Nisan' yardım etmeyi reddetti.

Son çare Eşref'i arayan Nisan, kardeşine ulaşamadığını söyledi. İzleri takip eden Eşref genç kızı otelde ölü buldu ancak kötü haberi bir türlü Nisan'a veremedi.

Irmak'tan tesadüfen Eşref'in yerini öğrenen Nisan, vakit kaybetmeden otele gitti. Nisan, etraftaki polislere ,ambulanslara bir anlam veremezken, duyacaklarından kaçarak eve geri döndü.

Nisan'ı yalnız bırakmayan Eşref, onu sağlık personeline emanet ettikten sonra uyuşturucu satıcısı 'Hurdacı'nın peşine düştü.

Aradığını bulan ve cezasını kesen Eşref'in ikinci adresi Kadir'in eviydi...

Kadir'e bir de hediye götüren Eşref, kendisine doğrultulan silahları karşılıksız bırakmadı. Evin etrafının sarıldığını gören Kadir, eli mahkum Eşref'in sözünü bitirmesini bekledi. Yetimler'i uyuşturucu işinden uzak tutmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Eşref, herkese meydan okudu.

Dinçer'in Eşref'e olan düşmanlığının nedeni de ortaya çıktı.

Dizinin yeni bölümünde;

Kardeşinin ölüm haberini alan Nisan, teşhis için Eşref ile birlikte morga gitti. Afra'yı görünce kendini kaybeden Nisan'ı sakinleştirmek her zamanki gibi Eşref'e düştü.

Hastanede Eşref ve Nisan'ı yan yana gören Dinçer, duruma hemen müdahale etti. Eşref'e Nisan'ın geleceği için ondan uzak durması gerektiğini söyleyen Dinçer'in ilk hamlesi başarılı oldu.

'Yetimler'i geri almaya yemin eden Eşref, kararını Gürdal, Müslüm ve Faruk'a da söyledi. Ebedi dostları Eşref'i yalnız bırakmamaya kararlıydı...

Eşref'in itibarını zedelemesinden korkan Kadir, Dinçer'den bir an önce harekete geçmesini istedi. 'Hayır' cevabını alınca gözü dönen Kadir, Eşref'in güç aldığını düşündüğü Hıdır'ın peşine düştü; ona ve arkadaşlarına meydan okudu.

Eşref'in yanında olan benim düşmanımdır!

Kadir'i ve arkasındakileri bitirmek için Eşref'e yardım etmek isteyen Hıdır, sahip olduğu her şeyi onun önüne sermeye hazırdı. Ancak Eşref, kibar bir dille bu teklifi reddetti:

Ben işlerimi genelde 'Tek' hallederim

İfade vermek için adliyeye giden Nisan, savcıdan kardeşinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini ve erkek arkadaşının da olay anında Afra'nın yanında olduğunu öğrendi.

Kadir'in peşine takılarak 'Yetimler'i riske atanların peşine düşen Eşref, hedefindeki isimlere ulaştı ve onlara tek ellik bir oyun teklifinde bulundu:

Siz kazanırsanız benim kafama sıkarsınız, ben kazanırsam uyuşturucu işini bırakır elimi öpersiniz... İçinizden birinin bile kazanması yeter. Tek oyun!

Oyunun kazananı Eşref oldu ve masadaki herkese intikam yemini ederek, mekandan ayrıldı.

Dinçer'in evinde kalan Nisan, Eşref'i arayarak kendisini almasını istedi. Nisan'ı yalnız bırakmak istemeyen Eşref, Dinçer'in evine gitti. Güvenliklerin engelleme çabaları da Eşref'i durdurmaya yetmedi.

Bak birader ben birini almaya geldiysem, onu alırım

Eşref geceyi Nisan'ın yanında geçirirken; köşeye sıkışmak üzere olduğunu bilen Kadir kirli oyunlarına tüm hızıyla devam etti.

Kardeşini toprağa veren Nisan, hayatının en zor günlerinden birini geçirdi. Ayakta durmakta zorluk çeken Nisan, Çiğdem'den gelen telefonla bir kez daha yıkıldı.

Taylan bulunmuş ve hiçbir şeyden haberi olmadığını söylemişti...

Taylan ile yüzleşmek için adliyeye giden Nisan, sorularına yanıt alamadan onu elinden kaçırdı. Kardeşinin cinayete kurban gittiğini düşünen Nisan'ın Eşref'ten yardım istemekten başka çaresi kalmadı...

Hurdacı'nın yerine Hüseyin'i geçirmek isteyen Kadir, bir kez daha Eşref engeline takıldı.

Eşref'in her yerde kendisini aradığını öğrenen Taylan, Dinçer'den yardım istedi. Taylan'a vereceği adrese gitmesini söyleyen Dinçer, onun ölüm fermanını imzaladı.

Namlunun ucunda olduğunu son anda fark eden Taylan, kaçmayı başardı.

Afra'nın eşyalarını karıştıran Nisan, cep telefonunu buldu ve Taylan'ı aradı. Panikle telefonu açan Taylan, her şeyi anlatacağını söyleyerek Nisan'ı verdiği adrese çağırdı.

Taylan'ın yanına ilk ulaşan Nisan olurken, çok geçmeden Eşref de Faruk ile beraber adrese geldi.

Dizinin final sahnesinde;

Kardeşinin katilini öğrenmek için sabırsızlanan Nisan, Taylan'ın yere yığılmasıyla panik oldu. Kalbinden bıçaklanan Taylan, ölmeden hemen önce Eşref'i işaret ederek Nisan'ın kafasını karıştırmayı başardı...





Aynı dakikalarda Kadir'in adamları Gürdal'ın yalnızlığını fırsat bilerek ona saldırdılar...