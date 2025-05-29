Eşref Rüya'nın 10. bölümünde neler oldu? Geceye damga vuran aşk itirafı: Rüya olacak kadar güzelsin

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Dizinin önceki bölümünde;

Eşref'in kendisini bulmasından korkan Kadir, önce tesbihçi Fehmi'nin mekanını yaktı. Ardından da Necati'nin kaldığı pansiyona gitti.

Gözünü kırmadan tetiği çeken Kadir, Eşref'e yakalandığından habersizdi...

Bir yanda Yakup Baba'ya verdiği sözün sadakati, bir yanda Kadir'in ihaneti...

Atıf'ı ortadan kaldırmaya kararlı olan Çiğdem'e Nisan engel oldu. Silahın kendisini vurmayacağından emin olan Çiğdem, Nisan'ın beklenmedik hamlesi ile şoke oldu.

Eşref yanıma gelir misin? Sana çok ihtiyacım var...





Dizinin yeni bölümünde;

Nisan'ın bir anlık dalgınlığından yararlanan Çiğdem, Atıf'ın vurulmasına neden oldu. Artık sadece Afra değil, silahın üzerinde parmak izi olan Nisan da Çiğdem'in elindeydi...

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Nisan, Çiğdem yüzünden bir kez daha büyük bir belaya bulaşınca çareyi Eşref’e sığınmakta buldu.

Eşref ise hainin Kadir olduğunu kendi gözleriyle görüp bir sonraki hamlesini incelikle planlamaya başladı. Eşref’le aralarındaki gerilimin giderek arttığını hisseden Kadir, içine düştüğü durumdan çıkmanın yollarını aramaya başladı.

Öfkeyle Çiğdem'in evine giden Eşref, sonunda Nisan'a olan aşkını itiraf etti.

Onu ilk gördüğüm an çarpıldım. Aşık oldum. Bu kadın benim olmalı dedim. Sen de benim sevdiğim kadından uzak duracaksın! Yoksa canını yakarım senin... anlaşıldı mı?

Eşref ile Çiğdem'in konuşmalarını duyan Nisan, beklenmedik aşk ilanı ile şaşkına dönerken, Çiğdem'in tavırlarının nedenini de çözdü.

İkilinin konuşması Komiser Serdar'ın telefonuyla bölündü. Atıf'ın vurulduğunu söyleyen Serdar Amir, genç polisin hastanede tedavi altında olduğundan bahsetti. Bu durum Çiğdem'in hiç hoşuna gitmedi.

Çiğdem'in köşeye sıkıştığını düşünen Nisan, Atıf'ın yaşadığını öğrenince derin bir nefes aldı.

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Evden çıkar çıkmaz Eşref'i arayan Nisan'ın ondan bir isteği vardı:

Çok saçma olacak biliyorum ama bana silah kullanmayı öğretir misin?

İkilinin ilk silah dersi iyi geçti. Nisan, Eşref'in de yardımıyla hedefleri vurdu.

İkinci ameliyattan çıkan Atıf'ın sağlık durumu iyiydi. Afra, gelişmeleri Nisan'a da haber verdi. Abla-kardeşin en büyük korkusu Çiğdem'in yarım bıraktığı işi tamamlamasıydı.

Çiğdem ustaca bir hamle ile tüm şüpheleri Eşref'in üzerine çevirdi.

Planlarını uygulamaya başlayan Kadir, Nusret ile Eşref arasındaki sulh anlaşmasını bozacak bir adım daha attı. Kızı Nimet'in öldüğünü düşünen Nusret'in adamları Yakup'u arayarak anlaşmanın bozulduğunu haber verdiler.

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Nisan'ı yemeğe çıkaran Eşref, bir nebze de olsa ona duygularından bahsetti:

Rüya olacak kadar güzelsin

Gecenin sonunda Nisan da Eşref'e karşı bir adım attı:

Sana aşık olmak çok zor Eşref

Kızının intikamını almak isteyen Nusret, adamları ile birlikte Eşref'in evine baskına gitti. Nimet'i Nusret'in karşısına çıkaran Eşref, ona oyuna geldiğini söyledi.

Eşref'in Nusret'i affetmek için tek bir şartı vardı: Elini öpüp, özür dilemesi...

"Ölürüm de elini öpmem" diyerek teklifi reddeden Nusret, Eşref'in silahından çıkan kurşunla öldü.

Eşref, geride kalan herkese de meydan okudu: