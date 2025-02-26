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Eşref Rüya'dan tablo gibi afiş!

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 11:13

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya, seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Çağatay Ulusoy’un ‘Eşref’, Demet Özdemir’in ‘Nisan’ karakterine hayat verdiği dizinin yayınlanan afişi merak uyandırdı. İkilinin ekrana gelecek aşk hikayesi izleyicileri ekrana bağlayacak.

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BU AŞKA HAYRAN KALINACAK…

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

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Eşref Rüyadan tablo gibi afiş

ÖZLENEN BİR AŞK HİKAYESİ

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan, dünyası ve hikayesi ile ekranda fırtınalar estirecek ‘Eşref Rüya’, özlenen bir aşk hikayesiyle ekrana gelecek.

YILDIZ KADRO

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya yakında Kanal D’de izleyici ile buluşacak.

 

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy

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