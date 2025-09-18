Eşref Rüya'dan muhteşem sezon açılışı... Nisan'ı yıkan haber

Haberin Devamı

Dizinin sezon finalinde;

Çiğdem,Nisan'ın elindeki kayıtları alabilmek için Nimet ile işbirliği yaptı. Arkadaşının hayatının tehlikede olduğunu öğrenen Nisan, eli mahum kayıtların yerini söyledi. Ancak Nimet'in adamları kayıtlara ulaşamadan, Nisan'ı silahından çkan kurşun Nimet'i vurdu.

Sungur'un Eşref'e haber verdiğini öğrenen Kadir, plan değiştirdi. Eşref'in tüm adamları pusuya düşürüldü.

Her şeyin alt üst olduğu bu büyük mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı.

Nisan'ı korumak için suçu üstlenen Eşref; Gürdal, Faruk ve Müslüm'ün canına karşılık ise Kadir'e şehri terk etmenin sözünü verdi.

Çiğdem'in gözaltına aldığı Eşref, tutuklandı. 'Hikayemiz buraya kadarmış' diyerek dostlarına veda eden Eşref'in ilk ziyaretçisi Nisan'dı.

"Seni bekleyeceğim" diyen Nisan'ı kendisinden uzak tutmak isteyen Eşref, ona buluşma günü Yetimler'in yanına değil, Rüya'yı bulmaya gittiğini söyledi:

"O gün anladım ki ben hayatımın sonuna kadarsadece Rüya'y seveceğim" diyen Eşref'i dinlemeyen Nisan, gözyaşlarıyla cezaevinden çktı.

Dizinin yeni bölümünde;

6 ayını hapishanede geçiren Eşref, sadece dışarının değil içerinin de adaletini sağlamanın peşine düştü. Nisan ise ilk teklisini çıkardı ve kendisine yeni bir hayat kurdu.

Yetimler'in babası olan Kadir, Eşref'in yokluğunda her geçen gün biraz daha gaddarlaştı ve gücüne güç kattı.

Eşref'e ulaşmanın bir yolunu bulan 'Kabzımal' söyledikleriyle onu çılgına çevirdi. Konu Nisan'a gelince öfkeden deliye dönen Eşref "Seni bugün öldüreceğim" diyerek intikam yemini etti.

Sözünü yerine getirmek için plan yapan Eşref, hapishaneden çıkmanın yolunu buldu. Soluğu Kabzımal'ın evinde aldı. Gece 23:59'da son kez saate bakan Eşref, sözünü tuttu.

Beklene gün geldi, Nimet'i öldürmekle suçlanan Eşref hakim karşısına çıktı. Mahkemeye dakikalar kala gelen telefonla köşeye sıkışan Çiğdem, ifadesini değiştirdi.

Uzun yıllar hapiste kalacağını düşünen Eşref, serbest bırakıldı.

Sürpriz özgürlüğün haberi çok geçmeden Gürdal, Müslüm, Irmak ve Faruk'a ulaştı. Cezaevinden çıkan Eşref'i karşılamaya giden ekip, onun siyah bir arabaya binerek gittiğini öğrendi.

Gürdal kafasındaki sorulara yanıt ararken; Eşref, Yakup Baba'nın yakın dostu Hıdır'ın evindeydi...

Hıdır, Eşref'e yokluğunda olup bitenleri tek tek anlattı. Yetimler'in uyuşturucu batağına düşmek üzere olduğunu öğrenen Eşref vakit kaybetmeden harekete geçti. Kadir'i arayan Eşref, onu kendi yöntemleriyle uyardı.

Nisan ve Eşref aylar sonra hep buluştukları deniz kıyısında karşı karşıya geldi. Sevdiği kadını beklemediği anda gören Eşref, belli etmese de derinden sarsıldı. Eşref'in kendisini Rüya için terk ettiğini düşünen Nisan ise içindeki bütün öfkeyi kustu.

Gürdal yanına Müslüm, Faruk ve Irmak'ı da alarak Eşref ile konuşmaya gitti. Yetimler mevzusunun kendisi için kapandığını söyleyen Eşref, arkadaşlarının çağrısını reddetti.

Kimseye söylemeden Kadir'in peşine düşen Eşref sonunda onu buldu ancak hesaba katmadığı bir şey vardı.

Bir anda mermilerin ortasında kalan Eşref'in yardımına Hıdır'ın adamları yetişti.

Nisan için 'hayatımın en önemli gecesi' dediği lansman tüm görkemiyle gerçekleşti. Ancak güzel başlayan gece tatsız bitti. İstemeden Dinçer ile Kadir'in konuşmasına tanık olan Afra ortadan kayboldu.

Nisan, yaşanan her şeyi bir kanara bırakıp Çiğdem'den yardım istedi. Çiğdem, Nisan' yardım etmeyi reddetti.

Son çare Eşref'i arayan Nisan, kardeşine ulaşamadığını söyledi. İzleri takip eden Eşref genç kızı otelde ölü buldu ancak kötü haberi bir türlü Nisan'a veremedi.

Irmak'tan tesadüfen Eşref'in yerini öğrenen Nisan, vakit kaybetmeden otele gitti. Nisan, etraftaki polislere ,ambulanslara bir anlam veremezken, duyacaklarından kaçarak eve geri döndü.

Nisan'ı yalnız bırakmayan Eşref, onu sağlık personeline emanet ettikten sonra uyuşturucu satıcısı 'Hurdacı'nın peşine düştü.

Aradığını bulan ve cezasını kesen Eşref'in ikinci adresi Kadir'in eviydi...

Kadir'e bir de hediye götüren Eşref, kendisine doğrultulan silahları karşılıksız bırakmadı. Evin etrafının sarıldığını gören Kadir, eli mahkum Eşref'in sözünü bitirmesini bekledi. Yetimler'i uyuşturucu işinden uzak tutmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Eşref, herkese meydan okudu.

Bundan böyle alem buysa, racon Tek!

Dizinin finalinde ise Dinçer'in Eşref'e olan düşmanlığının nedeni de ortaya çıktı.