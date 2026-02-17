×
'Eşref Rüya'da sırlar ortaya çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:21

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’nın yeni bölüm tanıtımı büyük heyecan yarattı. İki önemli sırrın açığa çıktığını ve hikâyede büyük kırılmalar yaşanacağını gösteren tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem oldu.

NİSAN “RÜYA”DAN UYANDI!

İki sezondur süren macerada Nisan’ın, Rüya’nın kendisi olduğunu öğrenmesi ilk büyük sürpriz oldu. Eşref’in, Hıdır’ın Kadir’in babası olduğunu fark etmesi ise gerilimi daha da tırmandırdı. Tüm bu gelişmeler, Nisan’ın Eşref’e; Eşref’in de Hıdır’a karşı nasıl bir tavır alacağına yönelik merakı artırdı.

Eşref Rüyada sırlar ortaya çıkıyor

“BENİM HAYALİM SENSİN”

Tanıtımın finalinde Eşref’in Nisan’ın saçını okşayarak söylediği, “Benim Rüya’m da, hayalim de, hakikatim de sensin!” sözleri hem Nisan’ı hem de izleyicileri derinden etkiledi. Bir yanda artan gerilim, diğer yanda romantizmin yükseldiği Eşref Rüya için izleyiciler yayın saati için geri sayıma geçti.

Eşref Rüyada sırlar ortaya çıkıyor

TİMS&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

