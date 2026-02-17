'Eşref Rüya'da sırlar ortaya çıkıyor

Haberin Devamı

NİSAN “RÜYA”DAN UYANDI!

İki sezondur süren macerada Nisan’ın, Rüya’nın kendisi olduğunu öğrenmesi ilk büyük sürpriz oldu. Eşref’in, Hıdır’ın Kadir’in babası olduğunu fark etmesi ise gerilimi daha da tırmandırdı. Tüm bu gelişmeler, Nisan’ın Eşref’e; Eşref’in de Hıdır’a karşı nasıl bir tavır alacağına yönelik merakı artırdı.

“BENİM HAYALİM SENSİN”

Tanıtımın finalinde Eşref’in Nisan’ın saçını okşayarak söylediği, “Benim Rüya’m da, hayalim de, hakikatim de sensin!” sözleri hem Nisan’ı hem de izleyicileri derinden etkiledi. Bir yanda artan gerilim, diğer yanda romantizmin yükseldiği Eşref Rüya için izleyiciler yayın saati için geri sayıma geçti.

TİMS&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.