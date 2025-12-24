Eşref Rüya'da silahlar çekildi

Haberin Devamı

KONSER KANA BULANDI!

“Ben her şeyi Eşref için yapıyorum” sözleriyle dikkat çeken Nisan’ın, otelde verdiği konser sırasında silahların patlaması fragmanın en çarpıcı sahnesi oldu.

Finalde Eşref’in kollarında vurulmuş halde görülen Nisan, sadece Eşref’i değil, izleyenleri de endişelendirdi.

Bir yanda yaşam mücadelesi veren Kadir, diğer yanda kurşunların hedefi olan Nisan derken, yeni bölüm için nefesler tutuldu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D’de.