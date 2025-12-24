×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Eşref Rüya'da silahlar çekildi

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 13:46

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da bu akşam heyecan doruğa çıkıyor. Eşref’in Kadir’e, Çiğdem’in ise Eşref’e silah doğrulttuğu tanıtım, yeni bölümde kopacak fırtınanın ipuçlarını verdi. İhtiyar’ın, Eşref Tek’in öldürülmesi talimatını kendi yöntemleriyle ilettiği anların yer aldığı fragmanda, Kadir’in yoğun bakımda kameralara yansıması kafaları karıştırdı. Kenan’ın, Dinçer’e gözyaşları içinde Eşref’i öldürmesi için adeta yalvarması, Kadir’in durumuna dair kaygıları artırdı.

Haberin Devamı

 KONSER KANA BULANDI!

“Ben her şeyi Eşref için yapıyorum” sözleriyle dikkat çeken Nisan’ın, otelde verdiği konser sırasında silahların patlaması fragmanın en çarpıcı sahnesi oldu.

Eşref Rüyada silahlar çekildi

Finalde Eşref’in kollarında vurulmuş halde görülen Nisan, sadece Eşref’i değil, izleyenleri de endişelendirdi.

Eşref Rüyada silahlar çekildi

Bir yanda yaşam mücadelesi veren Kadir, diğer yanda kurşunların hedefi olan Nisan derken, yeni bölüm için nefesler tutuldu.

Eşref Rüyada silahlar çekildi

Haberin Devamı

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle saat 20.00’de Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

BAKMADAN GEÇME!