Eşref Rüya'da nefes kesen gece: Müslüm'ün ölümü her şeyi değiştirdi

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2026 16:04

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, nefeslerin tutulduğu bölümle yine tansiyonu zirveye taşıdı. Müslüm’ün acı dolu vedası, Eşref’in intikam yemini, Nisan’ın hayatını altüst eden gerçeklerle yüzleşmesi ve cezaevinde patlak veren büyük isyan geceye damga vurdu.

MÜSLÜM’E OLAYLI SON GÖREV

Duygu dolu anların yaşandığı Eşref Rüya’da Müslüm’e son görevlerini yerine getirmek üzere morgda bir araya gelen ekip, kardeşleriyle son kez vedalaştı. Müslüm’ün ölümü ardındaki kişinin Celo Ağa’nın yeğeni Muzo olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte hedef netleşti. Cenaze namazının ardından Hıdır ve Faruk’un karşısına dikilen Muzo, ‘Eşref Tek artık bizim’ diyerek meydan okudu. Bu kışkırtıcı ziyaret, Muzo’nun pavyonuna yapılacak baskının fitilini ateşledi.

EŞREF CEZAEVİNDE İSYAN BAŞLATTI

Eşref, Celo Ağa’nın cezaevindeki zulmüne son vermek ve Müslüm’ün intikamını almak amacıyla büyük bir isyan için hamlesini yaptı. Gürdal’ın hapishane hoparlöründen Muzo’nun öldüğünü ve artık Celo Ağa’dan korkmaya gerek kalmadığını tüm mahkumlara duyurmasıyla yıllardır süregelen korku imparatorluğu sarsıldı.

EŞREF ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDI

İsyan sırasında Celo’nun adamları, Eşref’in aradığı gizemli mahkumun bulunduğu koğuşu ateşe verdi. Dumanlar her yeri sararken Eşref, son anda devrilen parçaların altında kalarak alevlerin arasında mahsur kaldı.

NİSAN’DAN BÜYÜK FEDAKÂRLIK

Eşref’in içeride mahsur kaldığını öğrenen ve onu kurtarabilecek tek kişinin Balıkçı olduğunu anlayan Nisan pazarlık masasına oturdu. Eşref alevler içinde yaşam savaşı verirken, Nisan ise onu kurtarmak için kendini büyük bir tehlikenin içine attı.

