×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Eşref Rüya'da aşk raconu!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 10:56

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti. Bir önceki bölümde duygularına daha fazla karşı koyamayıp Nisan’ı öpen Eşref’in, “Aşık olunmaya layık başka bir kadın olduğunu düşünmüyorum bu hayatta” sözlerinin damga vurduğu tanıtımda ikili arasında yaşanan aşk hesaplaşması heyecan dozunu artırdı. Nisan’ın, “Sana sahip olamadan bu hikayenin içinde var olamam ben” çıkışı ve Eşref’in, “Sen benim sana nasıl değer verdiğimi anlamadın” sitemi 12’nci bölümde yaşanacak duygu fırtınasının ipuçları oldu.

Haberin Devamı

“NİSAN’DA RÜYA’YI GÖRÜYORUM”

Necip Memili’nin canlandırdığı Gürdal’ın, “Ne dedi Yakup Baba, ‘Aşık olmak yok.’ Oğlum ne var bu kızda, ne buluyorsun, ne görüyorsun?” sorusuna Eşref’in verdiği, “Rüya” yanıtının tüyleri diken diken ettiği Eşref Rüya’da Serdar Amir’in vurulması ise tüm dengelerin değişeceğine işaret etti.

Eşref Rüyada aşk raconu

Serdar Amir’in vurulma sahnesi sonrası Eşref’in polisler arasında kelepçeli halde görülmesi, suçun Eşref’in üzerine atılacağı şeklinde yorumlandı.

Dizinin fanları tanıtımın ardından bu planın Çiğdem Komiser ve Kadir’in ortak planı olduğu şeklindeki öngörülerini sosyal medyada paylaştı.

Haberin Devamı

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D’de.

Eşref Rüyada aşk raconu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy

BAKMADAN GEÇME!