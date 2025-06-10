Eşref Rüya'da aşk raconu!

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“NİSAN’DA RÜYA’YI GÖRÜYORUM”

Necip Memili’nin canlandırdığı Gürdal’ın, “Ne dedi Yakup Baba, ‘Aşık olmak yok.’ Oğlum ne var bu kızda, ne buluyorsun, ne görüyorsun?” sorusuna Eşref’in verdiği, “Rüya” yanıtının tüyleri diken diken ettiği Eşref Rüya’da Serdar Amir’in vurulması ise tüm dengelerin değişeceğine işaret etti.

Serdar Amir’in vurulma sahnesi sonrası Eşref’in polisler arasında kelepçeli halde görülmesi, suçun Eşref’in üzerine atılacağı şeklinde yorumlandı.

Dizinin fanları tanıtımın ardından bu planın Çiğdem Komiser ve Kadir’in ortak planı olduğu şeklindeki öngörülerini sosyal medyada paylaştı.

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Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D’de.