×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Eşref Rüya yeni sezonda ters köşe yapacak!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Kanal D
Eşref Rüya yeni sezonda ters köşe yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 12:05

Kanal D'nin birinci sezon tekrar bölümlerinin pazartesi ekrana geleceği fenomen yapımlarından Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'den yeni sezona dair heyecanlandıran açıklama. Katıldığı davette muhabirlerin Eşref Rüya ile ilgili soruları üzerine güzel oyuncu, "Bana hiç bilgi vermiyorlar. Anlatırım diye korkuyorlar herhalde" esprisi yaptıktan sonra bombayı patlattı: "Güzel sürprizler var. Çok büyük ters köşeler var. Seyircinin çok şaşıracağını düşünüyorum."

Haberin Devamı

BAŞARININ TADINI ÇIKARIYOR

Önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan Eşref Rüya'da canlandırdığı şarkıcı Nisan karakteriyle kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Demet Özdemir, her açıklamasında Eşref Rüya'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiriyor.

Dizinin başarısının tadını çıkaran ve katıldığı etkinliklerde fit görüntüsüyle hayranlarını mest eden oyuncu için sanal medyada "Demet yeni sezona hazır", "Sezona fit girecek" yorumları yapılıyor.

Eşref Rüya yeni sezonda ters köşe yapacak

EŞREF RÜYA TEKRAR BÖLÜMLERİYLE KANAL D'DE

Tims&B imzalı Eşref Rüya, sürprizlerle dolu ikinci sezonuna hazırlanırken tekrar bölümleriyle pazartesiden itibaren hafta içi her gün Kanal D'de ekrana gelecek.

Haberin Devamı

Eşref Rüya yeni sezonda ters köşe yapacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!