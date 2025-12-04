Eşref Rüya ve Uzak Şehir trend oldu!

Haberin Devamı

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i bir araya getiren Eşref Rüya, genel kategoride ilk 10’a girmeyi başaran yılın tek yerli dizisi olarak kayıtlara geçti. Listede üçüncü sırada yer alan çarşamba akşamının lideri, yıl boyunca sanal medyada gündem olan sahneleriyle bu başarıya imza attı.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK ARANAN DİZİLERİ

Kanal D’nin ikinci sezonuyla ekrana gelen rekortmen draması Uzak Şehir, diziler kategorisinde arama listesinin yıldızları arasına girdi. Reyting performansı ve sanal medya etkileşimleriyle arama trendlerinde öne çıkan yapım, başarısını perçinledi. Eşref Rüya’nın ilk sırada yer aldığı kategorideki bu sonuç, Uzak Şehir’in sadık izleyici kitlesinin etkisini bir kez daha gösterdi. Her iki dizinin aynı yıl içinde hem reytinglerde hem de dijital aramalarda yarattığı etki, Kanal D’nin dizi sektöründeki güçlü liderliğini net bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye’de 2025 yılı Google arama trendleri:

- Gemini

- İstanbul Depremi

- Eşref Rüya

- Türkiye İspanya

- Squid Game

- Ferdi Tayfur

- Fenerbahçe Benfica

- Avrupa Ligi

- Türkiye Macaristan

- Fenerbahçe Feyenoord

Diziler

- Eşref Rüya

- Squid Game

- Gassal

- Uzak Şehir

- Kral Kaybederse

- Bahar

- Wednesday

- Leyla

- Prens

- Deha