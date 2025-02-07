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'Eşref Rüya' start verdi

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Eşref Rüya start verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:33

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaşacağı Kanal D’nin iddialı dizisi ‘Eşref Rüya’nın oyuncuları bir araya geldi. Yıldız kadro, sete çıkmadan önce okuma provası gerçekleştirdi.

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KANAL D’nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ için hazırlıklar tamamlandı. Yapımını Tims&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ile Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizi izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Eşref Rüya start verdi

Çağatay Ulusoy’un Eşref’i canlandıracağı dizide Demet Özdemir ise Nisan’a hayat verecek. İkiliye Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper eşlik edecek.

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Eşref Rüya start verdi


ÖZLENEN AŞK HİKÂYESİ

‘Eşref Rüya’nın yıldız isimlerden oluşan kadrosu geçen gün okuma provasında bir araya geldi. Aşkın küllenmiş ateşini yeniden alevlendirmeye hazırlanan dizi, önümüzdeki günlerde sete çıkacak.

Eşref Rüya start verdi

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’e hayat verirken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan, izleyicilerin kalplerine dokunacak ve özlenen aşk hikâyesi de ekrana gelecek.

Eşref Rüya start verdi

KONUSU ŞİMDİDEN İLGİ ÇEKTİ

 'Eşref Rüya’nın konusu ise şöyle: Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiştir. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleridir. Ancak bu aile, suç dünyasının ortasındadır. Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda istediği huzur arayışı bitmez. Beklenmedik anda karşısına çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgârın içine sürükler.

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Eşref Rüya start verdi

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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