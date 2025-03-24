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Eşref Rüya sanal medya rekoruna koşuyor... 5 günde 8 milyon izlendi!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 11:49

Kanal D’nin heyecanla beklenen dizisi Eşref Rüya, ilk bölümüyle ekrana geldi.

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Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı yapım, güçlü kadrosuyla ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekti.

Dizinin ilk bölümü YouTube’da 8 milyon izlenmeyi aştı. Dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in oyunculuk performansları sosyal medyada çok konuşuldu. Hayranları ikiliye özel sayfalar açarak beğenilerini dile getirdi.

Eşref Rüya sanal medya rekoruna koşuyor... 5 günde 8 milyon izlendi

SEYİRCİDEN EŞREF İLE RÜYA’YA BEĞENİ YAĞMURU

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümünde Eşref (Çağatay Ulusoy) ile Nisan’ın (Demet Özdemir) bir araya geldiği sahneler ve duygusal diyalogları çok konuşuldu.

Sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına çeken dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranlarının sayfalar açtığı ikili çok yakıştırıldı. İkili, #EşNis olarak etiketlenerek beğeni yağmuruna tutuldu. Dizi, Youtube’da 8 milyon izlenmeyi aşarak trendlere girdi.

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Eşref Rüya sanal medya rekoruna koşuyor... 5 günde 8 milyon izlendi

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan ‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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