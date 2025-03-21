'Eşref Rüya' rekora koşuyor... 3 milyon izlendi

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Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümünde Eşref, (Çağatay Ulusoy) yıllardır unutamadığı aşkı Rüya’nın acısını çekerken, Nisan’ın (Demet Özdemir) şarkı söyleyerek okutmaya çalıştığı kardeşiyle başı derde girdi. İkilinin yollarının kesiştiği sahneler çok konuşuldu. Sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına çeken dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Oyunculuk performanslarıyla övgü toplayan Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in hayranları ikiliyi yorum yağmuruna tuttu. İkili, #EşNis olarak etiketlendi.

Dizi, Youtube’da 24 saat içinde 3 milyon izlenerek trendlere girdi.

YILDIZ KADRO

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Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan ‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.