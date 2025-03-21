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'Eşref Rüya' rekora koşuyor... 3 milyon izlendi

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 10:58

Kanal D’nin merakla beklenen dizisi Eşref Rüya, ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı yapım, güçlü kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin ilk bölümü YouTube’da 24 saat içinde 3 milyon izlendi. Hayranları dizinin başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’i sosyal mecralarda yorum yağmuruna tuttu.

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Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümünde Eşref, (Çağatay Ulusoy) yıllardır unutamadığı aşkı Rüya’nın acısını çekerken, Nisan’ın (Demet Özdemir) şarkı söyleyerek okutmaya çalıştığı kardeşiyle başı derde girdi. İkilinin yollarının kesiştiği sahneler çok konuşuldu. Sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına çeken dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Oyunculuk performanslarıyla övgü toplayan Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in hayranları ikiliyi yorum yağmuruna tuttu. İkili, #EşNis olarak etiketlendi.

Eşref Rüya rekora koşuyor... 3 milyon izlendi
Dizi, Youtube’da 24 saat içinde 3 milyon izlenerek trendlere girdi.

YILDIZ KADRO

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Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan ‘Eşref Rüya’ ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

Eşref Rüya rekora koşuyor... 3 milyon izlendi
Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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