Eşref Rüya mutluluğu

Ceren Benderlioğlu, Kaan Turgut, Büşra Develi ve Görkem Sevindik, çocuklara moral vermek için onları odalarında ziyaret etti.

Benderlioğlu, “Çocuklarla çocuk olmak gerçekten güzel. Büyümeyen çocuk olduğumu düşünüyorum. Bugün biraz onlara nefes olabilirsek eğer ne mutlu bize” dedi.

Kaan Turgut, 23 Nisan’ın çocuklar için önemine dikkat çekti: “Onlarla beraber olmak ve onlarla vakit geçirmek çok güzel olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”

BİZİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYORLAR

Büşra Develi, “23 Nisan’ı kutlamak için daha güzel bir organizasyon olamazdı. Burada olduğum için çok mutluyum. Çocuklara moral ve destek olabilirsek daha da mutlu olacağım” açıklamasını yaptı.

Görkem Sevindik, “Çocuklar bizi görünce çok mutlu oluyorlar. Çok özel bir gün. Bugünün tadını çıkaracağız” ifadesini kullandı.