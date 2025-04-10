Eşref Rüya milyonları ekrana kilitledi!

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NİSAN VE AFRA, NUSRET AĞA'NIN ELİNDE!

Hüseyin Soysalan (Nusret Ağa), Neslihan Arslan (Nimet) ve Sefa Zengin'in (Seyfo) kadrosuna dahil oldukları Eşref Rüya, sosyal medyaya ve reytinglere damgasını vurmaya devam ediyor. Demet Özdemir'in "Küçüğüm" performansının yorum ve paylaşım rekoru kırdığı dizide, oğlunun ölüm haberini alınca kızı Nimet ve has adamı Seyfo ile İstanbul'a gelen Nusret Ağa, intikam planını hayata geçirerek adamlarına Nisan ve Afra'yı kaçırttı.

YETİMHANEDE GÖZYAŞI, PARKTA ROMANTİZM

Başına geleceklerden habersiz bir şekilde Eşref'ten kurtulmak için plan yapan Nisan ise ona İzzet'in ölümüyle ilgili sorular sorup her şeyi gizlice ses kaydına aldı. O sırada yetimhaneyi ziyarete gideceğini hatırlayan Eşref, Nisan'ı da yanında götürdü. İzleyenleri gözyaşlarına boğan doğum günü sahnesinde Eşref'i uzaktan izleyen Nisan'ın onunla ilgili düşünceleri değişmeye başladı. İkili, yetimhaneden sonra gittikleri parkta salıncağa binerek adeta çocukluklarına geri dönerken birbirlerini tanıma yolunda romantizm dolu bir adım daha attı.

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SERDAR AMİR RACONU KESTİ: DEVLETTEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ

AB izleyici kategorisinde 6,24 izlenme oranı ve 16,20 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,32 izlenme oranı ve 14,67 izlenme payı elde ederek reytinglerde zirveye adını yazdıran Eşref Rüya'da, Serdar Amir'in Eşref ve Nusret Ağa'ya kestiği racon, dizinin can alıcı sahneleri arasında yer aldı. İkiliyi makamına çağıran Serdar Amir'in "İkinizi de son kez uyarıyorum. Sen mayfa, sen de ağaysan, ben de devletim. Ne kadar gücünüz olursa olsun bu devletten daha büyük değilsiniz" sözleri yorum yağmuruna tutuldu.

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Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.