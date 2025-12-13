Eşref Rüya ile yeniden zirvede

Haberin Devamı

Ardından şarkı popüler oldu ve sosyal medyada hızla yayıldı. Şarkı için yeni neslin hazırladığı dans videoları kısa sürede trend akımlardan biri haline geldi.

Parçanın yarattığı bu viral ivme, platform listelerine de doğrudan yansıdı.

‘Yeniden’ hem Instagram Music hem Shazam hem de TikTok listelerinde zirveye çıkarak son dönemlerin en hızlı yükselen parçalarından biri oldu.

Kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan Ragga Oktay, Türkiye’de reggae ve rap tarzını geniş kitlelere duyuran isimlerin başında geliyor.