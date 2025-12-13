×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Eşref Rüya ile yeniden zirvede

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Görkem Sevindik#Ragga Oktay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:50

KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’da Ragga Oktay’ın 2015 yılında yayınlanan ‘Yeniden’ şarkısı Kadir (Görkem Sevindik) karakterinin dans sahnesinde kullanıldı.

Haberin Devamı

Ardından şarkı popüler oldu ve sosyal medyada hızla yayıldı. Şarkı için yeni neslin hazırladığı dans videoları kısa sürede trend akımlardan biri haline geldi.

Parçanın yarattığı bu viral ivme, platform listelerine de doğrudan yansıdı.

‘Yeniden’ hem Instagram Music hem Shazam hem de TikTok listelerinde zirveye çıkarak son dönemlerin en hızlı yükselen parçalarından biri oldu.

Kariyerine 1990’lı yıllarda başlayan Ragga Oktay, Türkiye’de reggae ve rap tarzını geniş kitlelere duyuran isimlerin başında geliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Görkem Sevindik#Ragga Oktay

BAKMADAN GEÇME!