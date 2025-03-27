Eşref Rüya ikinci bölümüyle zirvede... Eşref'in planı İzzet Ağa'yı bitirdi!

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EŞREF, NİSAN'A BORÇLANDI

Nisan, İzzet'in adamları tarafından vurulan ve bilincini kaybeden Eşref'i Doktor Nedim'in evine yetiştirerek hayatını kurtardı. Haberi alır almaz Eşref'in yanına koşan ekip, bu işin arkasında İzzet'in olduğunu düşünerek olayın peşine düştü.

NİSAN'IN İTİRAF PLANI ÇİĞDEM ENGELİNE TAKILDI

Eşref'in vurulduğunu öğrenen Çiğdem, olayların nasıl geliştiğini öğrenmek için Nisan ile görüşmeye gitti. Nisan, Çiğdem'e yaşananlardan sonra bu işin altından kalkamayacağını söyledi. Ancak Çiğdem, Nisan'ın ısrarlarına rağmen görevi bırakmasına izin vermedi. Çiğdem'in elinden kolayca kurtulamayacağını anlayan Nisan, ilk olarak Afra'yı kaçırmayı, ardından kendisi de onun yanına giderek başka bir ülkeye sığınmayı planladı. Ancak öncesinde Eşref'e gidip her şeyi itiraf edecekti.

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ÇİĞDEM 'RÜYA' KOZUNU MASAYA SÜRDÜ

Nisan'ın bir an olsun çevresinden ayrılmayan Çiğdem, Eşref'in ondan hoşlandığını fark etti. Nisan'ın "Rüya" olduğunu bilen tek kişi olan Çiğdem, bu kozunu devreye sokma kararı aldı ve Nisan'a bundan sonraki süreçte Eşref'i kendisine aşık etmesini söyledi.

EŞREF'TEN SERDAR AMİR'E GÖZDAĞI

Eşref'e kurulan pusu sonrası yeni atanan amir Serdar, Eşref'le görüşmek için emniyete çağrılmasını istedi. Serdar, Eşref'i ayağını denk alması konusunda uyardı. Eşref, bu uyarı üzerine, Serdar ve ailesiyle ilgili her şeyi bildiğini ima ederek ona gözdağı verdi.

İZZET AĞA KENDİ SONUNU HAZIRLADI

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Kan parası vererek olayı çözdüğünü düşünen İzzet, adamlarıyla birlikte Eşref'in oteline yerleşti. Otelde Eşref'i kışkırtmak istese de başarılı olamadı. Ancak İzzet'in odasından reşit olmayan bir kızın çıktığını görmesi, Eşref için bardağı taşıran son damla oldu. Eşref yaptığı zekice planla İzzet'i intihara sürükledi.

SOSYAL MEDYA VE REYTİNGLERE EŞREF DAMGASI

Eşref Rüya, ikinci bölümüyle hem sosyal medyaya hem reytinglere damgasını vurdu. Heyecan, romantizm ve gerilim dolu bölümüyle TT listesine giren dizi, AB izleyici kategorisinde 4,19 izlenme oranı ve 13,32 izlenme payıyla, 20+ABC1'de izleyici kategorisinde ise 4,92 izlenme oranı ve 14,20 izlenme payıyla adını reyting listesinin ilk sırasına yazdırdı.

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Kanal D'nin yapımını Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizisi Eşref Rüya'nın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor.

Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'e Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper eşlik ediyor.

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.