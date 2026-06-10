×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Eşref Rüya finalinde duygu fırtınası!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D Dizileri#Final Bölümü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 17:22

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu akşam heyecan ve duygu yüklü final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yıllardır süren mücadelelerin, büyük aşkların ve yarım kalan hesapların son bulacağı bölümde izleyicileri unutulmaz anlar bekliyor.

Haberin Devamı

"BU GECE BURADA ÖLECEĞİM"

Duygu dolu anların yaşanacağı final bölümünün tanıtımında Eşref, kaderiyle yüzleşiyor: Ben muhtemelen bu gece burada öleceğim. Korkmuyorum. Uzun zamandır hazırım buna. Rüya ise geçmişe ve yarım kalan hayallerine dair duygusal sözler sarf ediyor: Bütün gece hayaller kurdum. Çoğu gerçekleşmedi.

Eşref Rüya finalinde duygu fırtınası

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

“ASLA BİRBİRİMİZDEN VAZGEÇMEZDİK”

Rüya, kızına geçmişi anlatırken izleyicileri duygulandıracak sözler söylüyor: Biz babanla hep bu parka gelirdik. Dertleşirdik, sarılırdık. Kavga da ederdik ama asla birbirimizden vazgeçmezdik.

Eşref Rüya finalinde duygu fırtınası

Haberin Devamı

YILLAR SONRA BABASINI ANLATACAK

Finalde zaman atlaması yaşanırken Eşref’in kızı, yıllar sonra kürsüde babasını şu sözlerle anlatacak: Babam büyürken kimse onun elinden tutmamış. O da yıllarca başkalarının düşmemesi için uğraşmış.

Eşref Rüya finalinde duygu fırtınası

BİR KALP BİR KERE SEVER

Ekranların unutulmaz aşk hikâyelerinden biri olan Eşref ve Rüya'nın yolculuğu, izleyicilerin hafızasında yer edecek bir finalle sona erecek. TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de özetsiz yayınlanacak final bölümüyle izleyicilerine veda edecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Kanal D Dizileri#Final Bölümü

BAKMADAN GEÇME!