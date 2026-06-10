Eşref Rüya finalinde duygu fırtınası!

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"BU GECE BURADA ÖLECEĞİM"

Duygu dolu anların yaşanacağı final bölümünün tanıtımında Eşref, kaderiyle yüzleşiyor: Ben muhtemelen bu gece burada öleceğim. Korkmuyorum. Uzun zamandır hazırım buna. Rüya ise geçmişe ve yarım kalan hayallerine dair duygusal sözler sarf ediyor: Bütün gece hayaller kurdum. Çoğu gerçekleşmedi.

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“ASLA BİRBİRİMİZDEN VAZGEÇMEZDİK”

Rüya, kızına geçmişi anlatırken izleyicileri duygulandıracak sözler söylüyor: Biz babanla hep bu parka gelirdik. Dertleşirdik, sarılırdık. Kavga da ederdik ama asla birbirimizden vazgeçmezdik.

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YILLAR SONRA BABASINI ANLATACAK

Finalde zaman atlaması yaşanırken Eşref’in kızı, yıllar sonra kürsüde babasını şu sözlerle anlatacak: Babam büyürken kimse onun elinden tutmamış. O da yıllarca başkalarının düşmemesi için uğraşmış.

BİR KALP BİR KERE SEVER

Ekranların unutulmaz aşk hikâyelerinden biri olan Eşref ve Rüya'nın yolculuğu, izleyicilerin hafızasında yer edecek bir finalle sona erecek. TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de özetsiz yayınlanacak final bölümüyle izleyicilerine veda edecek.