Eşref ölümün kıyısında

Haberin Devamı

İZLEYİCİLER NEFESİNİ TUTTU

Bebeğini aldırmak için gittiği klinikte Eşref’le telefonda konuşan Nisan, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Annelik ve babalık üzerine duygusal bir konuşma sürerken Eşref’in kullandığı araca bir kamyon çarptı. Takla atan araçla birlikte Eşref’in sesi telefonun diğer ucunda kesildi. Nisan’la birlikte ekran başındaki izleyiciler de nefeslerini tuttu.

“KADİR BABA ARKANDAYIZ”

Filistin paylaşımı sonrası sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde gündem olan Görkem Sevindik’in hayat verdiği Kadir Baba karakteri de geceye damgasını vurdu. Ölü Yaşar’ın son anda yaptığı hamleyle “kardeşim” dediği Kenan’la karşı karşıya gelen Kadir Baba, sanal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler “Kadir Baba arkandayız” ve “Kadir Baba’ya ihanet, bize ihanettir” yorumlarıyla karaktere destek verdi.

Haberin Devamı

GÜLÜMSER’İN DÖNÜŞÜ KAFALARI KARIŞTIRDI

Eşref’in, İhtiyar’ın kızını dünyaya getiren ve öldü sanılan Gülümser’in hayatta olduğunu öğrenmesi dizide dengeleri altüst etti. Gizemli bir şekilde ortaya çıkan Gülümser’in yolunun Nisan’la kesişmesi pek çok soruyu beraberinde getirdi. Sanal medyada günün en çok konuşulan yapımı olan Eşref Rüya için yeni bölümde yaşanacaklara dair olası senaryolar gece boyunca tartışıldı.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D’de.