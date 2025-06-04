Eşref, Nisan'ın kapısında

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Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'da Nisan, Eşref'e olan ilgisini itiraf ederken, Eşref Nisan'a duygularını anlatamaz.

İkilinin yakınlaştığı sahnelerin görüldüğü tanıtımda, Çiğdem, gerçeği değiştirerek Nisan'ın Serdar Amir'in muhbiri olduğunu Eşref'e anlatır. Bunun üzerine gözü dönen Eşref, kendini Nisan'ın kapısında bulur.

KADİR'DEN PİŞMANLIK İTİRAFI!

Nusret Ağa'nın intikamını almak isteyen aşiret, hız kesmeden çatışmaya devam eder. Diğer yandan Eşref'e tuzak kuran Kadir ise, ava giderken avlanır.

Kadir'in tespihi üzerinden yaptığı tüm konuşmalarını dinleyen Eşref, Müslüm ve Faruk; Kadir'den beklemedikleri bir pişmanlık itirafı duyar. Nisan, Eşref'e her şeyi anlatmadan önce Çiğdem devreye girip ortalığı biraz daha karıştırır.