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Eşref, Nisan'ın kapısında

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Eşref, Nisanın kapısında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2025 13:03

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.

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Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'da Nisan, Eşref'e olan ilgisini itiraf ederken, Eşref Nisan'a duygularını anlatamaz.

İkilinin yakınlaştığı sahnelerin görüldüğü tanıtımda, Çiğdem, gerçeği değiştirerek Nisan'ın Serdar Amir'in muhbiri olduğunu Eşref'e anlatır. Bunun üzerine gözü dönen Eşref, kendini Nisan'ın kapısında bulur.

Eşref, Nisanın kapısında

KADİR'DEN PİŞMANLIK İTİRAFI!

Nusret Ağa'nın intikamını almak isteyen aşiret, hız kesmeden çatışmaya devam eder. Diğer yandan Eşref'e tuzak kuran Kadir ise, ava giderken avlanır.

Kadir'in tespihi üzerinden yaptığı tüm konuşmalarını dinleyen Eşref, Müslüm ve Faruk; Kadir'den beklemedikleri bir pişmanlık itirafı duyar. Nisan, Eşref'e her şeyi anlatmadan önce Çiğdem devreye girip ortalığı biraz daha karıştırır.

 

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy

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