Eşref, Nisan’ın cazibesine kapılıyor! 'İlham verici bir kadınsın'

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“YANLIŞ ADAMA AŞIK OLDUYSAN BENİM SUÇUM DEĞİL”

Heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek dizide Eşref’in saldırıya uğramasıyla büyük bir tehlikenin içinde olduğunu anlayan Nisan, Çiğdem’in oyunlarından kurtulmanın yollarını arar.

Eşref’e takıntılı olan Çiğdem ise bir yandan onu yakalamak için Nisan’ı sıkıştırırken diğer yandan duygusal bir iç hesaplaşma yaşar.

Eşref ise Çiğdem’e “Peşimde dolanmaktan ne zaman vazgeçeceksin. Yanlış adama aşık olduysan bu benim suçum değil” diyerek adeta meydan okur.

“İLHAM VERİCİ BİR KADINSIN”

Eşref ve Nisan arasında yakınlaşma süreci hız kazanır. Eşref, Nisan’ın cazibesine kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Nisan’ın, Eşref’e giderek yaklaşması ikisi için de tehlike çanlarının çalmasına sebep olur. Eşref’in Nisan’a yaptığı “İlham verici bir kadınsın” çıkışı Nisan’ın aklının daha da karışmasına neden olur.

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YILDIZ KADRO

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor. Yapımını Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ ikinci bölümüyle ekrana gelecek.

Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…