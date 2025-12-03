×
Eşref, Nisa'dan kuşkulanıyor... 'Eğer sana bir şey hediye ediliyorsa...'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 13:25

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da bu akşam gerilim tavan yapacak.

Çiğdem’in “Hain yakın çevrenden biri” diyerek içine kuşku tohumları ektiği Eşref Tek, o kişinin Nisan olabilme ihtimalini kafasından atamayınca harekete geçecek. Beynini kemiren şüpheyi gidermek için de daha önce Çiğdem’e yaptığı gibi Nisan’a aslında dinleme cihazı olan bir kolye hediye edecek.

Eşref, Nisadan kuşkulanıyor... Eğer sana bir şey hediye ediliyorsa...

“EĞER SANA BİR ŞEY HEDİYE EDİYORSA…”

Çarşamba akşamlarının rakipsiz dizisi Eşref Rüya’nın yeni tanıtımı, Eşref-Nisan aşkının zorlu bir imtihandan daha geçeceğini ortaya koydu.

Nisan’ın polise muhbirlik yapıp yapmadığını öğrenmek isteyen Eşref’in baş başa çıktıkları yemekte ona kolye hediye ettiği anların yer aldığı kesit heyecan yarattı. Çiğdem’in “Bana içinde dinleme cihazı olan bir kolye hediye etmişti. Eğer sana bir şey hediye ediyorsa…” sözlerini hatırlayan Nisan’ın büyük şaşkınlık yaşadığı tanıtım yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırdı.

 

Tims&B imzalı Eşref Rüya yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

 

