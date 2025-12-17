×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Eşref, Kadir’e meydan okuyacak

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#Dizi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2025 14:25

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Hesaplaşmalar, yüzleşmeler ve tehlikeli hamleler peş peşe gelirken, otele baskın yapan Eşref, Kadir’in karşısına dikilecek.

Haberin Devamı

Uzun süredir geri planda kalan Eşref, bu bölümde adeta küllerinden doğacak. Eşref, Kadir’e, ortağının kim olduğunu bildiğini söyleyecek ve oteli geri almak için ilk büyük hamlesini yapacak.

Eşref, Kadir’e meydan okuyacak


KADİR KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Eşref’in beklenmedik çıkışıyla planları altüst olan Kadir, yürüttüğü operasyonu sürdürebilmek için son derece riskli bir adım atacak. Ancak bu hamle, Kadir’i tahmin ettiğinden çok daha büyük bir tehlikenin içine sürükleyecek.

Eşref, Kadir’e meydan okuyacak


HEYECAN DOLU BÖLÜM BU AKŞAM

Haberin Devamı

Eşref’in yeniden güç kazanması, Kadir’in çaresiz hamleleri ve Nisan’ın acı dolu yüzleşmesi… Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de aksiyon ve dramın iç içe geçtiği bir bölümle ekrana gelecek.

Eşref, Kadir’e meydan okuyacak

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Kanal D#Dizi

BAKMADAN GEÇME!