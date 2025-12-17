Eşref, Kadir’e meydan okuyacak

Haberin Devamı

Uzun süredir geri planda kalan Eşref, bu bölümde adeta küllerinden doğacak. Eşref, Kadir’e, ortağının kim olduğunu bildiğini söyleyecek ve oteli geri almak için ilk büyük hamlesini yapacak.



Eşref’in beklenmedik çıkışıyla planları altüst olan Kadir, yürüttüğü operasyonu sürdürebilmek için son derece riskli bir adım atacak. Ancak bu hamle, Kadir’i tahmin ettiğinden çok daha büyük bir tehlikenin içine sürükleyecek.



Eşref’in yeniden güç kazanması, Kadir’in çaresiz hamleleri ve Nisan’ın acı dolu yüzleşmesi… Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de aksiyon ve dramın iç içe geçtiği bir bölümle ekrana gelecek.