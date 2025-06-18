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Eşref ihanete uğruyor! Rüya gibi sezon finali...

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 10:45

Kanal D’de çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Eşref Rüya, heyecan ve aksiyon dolu sezon finaliyle ekrana gelecek. İzleyiciyi heyecanlandıracak bölüme Kadir’in Eşref’e kafa tutması, Nisan’ın gözyaşları ve Eşref’in arkasından çevrilen oyunlara ve ihanete boyun eğmemesi damga vuracak.

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“TAHTINI, TACINI BAŞINA YIKMAYA GELDİM KADİR!"

Nefes kesecek bir bölümle ekrana gelecek olan dizide Eşref, Rüya’dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkı Rüya ile içini titreten Nisan arasında kalan Eşref’e bir darbe de ‘kardeş’i Kadir’den gelir.

Eşref ihanete uğruyor Rüya gibi sezon finali...

Gözü kararan Kadir, Eşref’i tahtından etmek için her yolu dener. İhanetin ve heyecanın izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği sezon finalinde dengeler sürpriz bir şekilde değişecek. Hafızalara kazınacak sezon finali bu akşam ekrana gelecek.

Eşref ihanete uğruyor Rüya gibi sezon finali...

 

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#Eşref Rüya#Kanal D#Çağatay Ulusoy

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