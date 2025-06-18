Eşref ihanete uğruyor! Rüya gibi sezon finali...

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“TAHTINI, TACINI BAŞINA YIKMAYA GELDİM KADİR!"

Nefes kesecek bir bölümle ekrana gelecek olan dizide Eşref, Rüya’dan gelen haberle sarsılır. Hayatının aşkı Rüya ile içini titreten Nisan arasında kalan Eşref’e bir darbe de ‘kardeş’i Kadir’den gelir.

Gözü kararan Kadir, Eşref’i tahtından etmek için her yolu dener. İhanetin ve heyecanın izleyiciyi ekran başına kilitleyeceği sezon finalinde dengeler sürpriz bir şekilde değişecek. Hafızalara kazınacak sezon finali bu akşam ekrana gelecek.