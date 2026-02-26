×
Eşref için karar zamanı: Nisan mı, Yetimler mi?

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 13:26

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, Eşref ve Nisan için yeni bir dönemin başladığı bölümüyle izleyicisini adeta ekran karşısına çiviledi.

 Nisan’ın muhbir olduğunun ortaya çıkmasıyla kopan kasırga, tüm karakterleri ayrı bir yöne savurdu. Eşref’in Dinçer’i öldürmek suçlamasıyla önce tutuklanıp ardından Gürdal, Müslüm ve Faruk’un planıyla adliyeden kaçırıldığı anlarda gerilim zirve yaptı. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz soluğu Yetimler’in alıkoyduğu Nisan’ın yanında alan Eşref Tek, sevdiği kadınla davası arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı.

KADİR’İN DANSI GÜNDEM OLDU

Erol Babaoğlu’nun hayat verdiği Ölü Yaşar’ın hikayeye dahil olması Eşref Rüya’da taşları yerinden oynattı. Karanlık geçmişi, stratejik zekâsı ve bitmeyen hırsıyla dikkat çeken Ölü Yaşar, yeni bölümlere dair merakı artırdı.

Nisan’ın muhbir olduğunu öğrenen ve ses kaydını Yetimler’e dinleten Kadir’in eğlenceli dansı, bölümün en renkli anı olarak hafızalara kazındı. Daha önce dansıyla viral olan Kadir, sahne yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem oldu. Paylaşım ve yorum rekoru kıran Kadir Baba dansı yeni bir akımın fitilini ateşledi.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D’de.

