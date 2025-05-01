Eşref hem ağladı hem de ağlattı... Futbolcu olmak istiyordu ama kurşunların hedefi oldu!

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KAYAHAN ŞARKISIYLA AŞK RACONU

Bir önceki bölümde öpüşen Nisan ve Eşref arasında beklenen olası yakınlaşmanın ayrılıkla sonuçlanması gecenin sürprizi oldu. Nisan'ın, "Seninle hikayemiz kanla yazılıyor Eşref Tek" sözü ile Eşref'in, "Düşersen tutarım. Tutarsam da bir daha bırakmam" sözüyle umutlanan izleyiciler, gazinodaki final sahnesinde Eşref'in sürpriz çıkışıyla resmen sarsıldı. Usta sanatçı Kayahan'ın unutulmaz şarkısı "Odalarda Işıksızım"ın fonda olduğu sahnede Eşref'in Nisan'a hayatında aşka yer olmadığını söylemesi tüm dengeleri altüst etti. Nisan'ın Eşref'in aşk raconuna restle karşılık verip mekanı terk ettiği sahne yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

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REYTİNGLERDE KENDİSİYLE YARIŞIYOR

Sürükleyici öyküsü, güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla ekrana geldiği ilk günden itibaren izleyicinin ilk tercihi olan Eşref Rüya, reytinglerde kendisiyle yarışmaya devam ediyor. Dizi, AB'de 7,13 izlenme oranı ve 20,27 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 7,83 izlenme oranı ve 19,63 izlenme payıyla bir kez daha gününün en çok izlenen yapımı oldu.

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EŞREF RÜYA'YA ABONE OLDUK

Tims&B imzalı Eşref Rüya, reyting başarısını sosyal mecra ile de taçlandırdı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i ilk kez aynı projede buluşturan sevilen dizi, Youtube'da dört haftada 1 milyon aboneye ulaştı. Youtube'a yüklenen ilk dört bölümü 86 milyon kez izlenen Eşref Rüya'nın sadece dört videoyla ulaştığı abone ve izlenme sayısı, dizinin yarattığı etkiyi gözler önüne serdi.

Eşref Rüya yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.