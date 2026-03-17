Eşref artık biliyor: Nisan onun Rüya'sı

DEMET SÖYLEDİ, SANAL MEDYA YIKILDI

Demet Özdemir'in seslendirdiği "Söyleyin" isimli şarkının eşlik ettiği tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada gündem oldu. Şarkıda yer alan, "Söyleyin bi'daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin." sözleri Eşref'e gönderme olarak yorumlandı.

İzlenme rekorları kıran fragmanda Özdemir'in performansı büyük beğeni topladı. Eşref Rüya izleyicileri bile şarkının profesyonel bir isim tarafından seslendirilip seslendirilmediği noktasında ikileme düştü.

GÜRDAL ÖLÜMÜN KIYISINDA

Fragmanın devamında yer alan Ölü Yaşar-Eşref Tek restleşmesi ise nefes kesti. Yeni bölümde kopacak fırtınanın ipucunu veren o anlarda gerilim tavan yaptı. "Ben artık eşeğimi sağlam kazığa bağladım" diyen Ölü Yaşar'ın kurduğu tuzak, Gürdal'ı ölümle burun buruna getirdi. "Bu senin sonun olacak, ben kolay yıkılmam" çıkışıyla Eşref'e meydan okuyan Ölü Yaşar'ın Nisan'ın etrafında dolanması ise bardağı taşıran damla oldu.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.