Esra Erol’dan tehdit açıklaması: Eşini öldürmekle suçlanan Kibar kimdir?

Evlendiği erkekler, dolandırdığı düşünülen Kibar Ünvar, Esra Erol'da çıktı. Konuyla ilgili elen ihbarlarda bir tanesi hepsinden farklıydı. Kibar Ünvar, ilk eşini öldürmekle suçlanıyordu.

ABİSİ KONUŞTU

Kibar Ünvar'ın ölen eşinin abisi Esra Erol'daya konuştu. Abinin yaşadıkları köyün yakınındaki bir çadırda silahla vurularak öldüğünü söyleyen Yakup Bey, bu olayda eski yengeleri Kibar Ünvar'ı şüpheli gördüklerini aktardı.

Hakkındaki iddiaları reddeden ancak Esra Erol ve ekibini şüphelendiren Kibar Hanım, canlı yayına çıkmayı reddetti.

ESRA EROL'DAN TEHDİT AÇIKLAMASI

Canlı yayında konu hakkında konuşan Erol, "Ekibi arayarak benim için 'Başına gelecekleri beklesin' demişler. Anneniz katil damgası yiyor siz gelip beni tehdit ediyorsunuz ben de bunu anlamıyorum" dedi.

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