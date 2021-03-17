Esra Erol’dan tehdit açıklaması: Eşini öldürmekle suçlanan Kibar kimdir?
Esra Erol’danın canlı yayınında cinayet iddiası gündeme geldi. Halil İbrahim Bey'in Esra Erol’da ekibine başvurarak Kibar Ünvar isimli kadının 85 bin lira parasını alıp kayıplara karıştığını söylemesi bambaşka bir hikayenin açılmasına neden oldu. Kibar Hanım'ın eşinin 16 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphe bırakan ölümde Kibar Ünvar suçlu olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Esra Erol, tehdit aldığını açıkladı.
Evlendiği erkekler, dolandırdığı düşünülen Kibar Ünvar, Esra Erol'da çıktı. Konuyla ilgili elen ihbarlarda bir tanesi hepsinden farklıydı. Kibar Ünvar, ilk eşini öldürmekle suçlanıyordu.
ABİSİ KONUŞTU
Kibar Ünvar'ın ölen eşinin abisi Esra Erol'daya konuştu. Abinin yaşadıkları köyün yakınındaki bir çadırda silahla vurularak öldüğünü söyleyen Yakup Bey, bu olayda eski yengeleri Kibar Ünvar'ı şüpheli gördüklerini aktardı.
Hakkındaki iddiaları reddeden ancak Esra Erol ve ekibini şüphelendiren Kibar Hanım, canlı yayına çıkmayı reddetti.
ESRA EROL'DAN TEHDİT AÇIKLAMASI
Canlı yayında konu hakkında konuşan Erol, "Ekibi arayarak benim için 'Başına gelecekleri beklesin' demişler. Anneniz katil damgası yiyor siz gelip beni tehdit ediyorsunuz ben de bunu anlamıyorum" dedi.