Son Güncelleme:
Esra Erol'dan sezon finali açıklaması... Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak?
Esra Erol'dan 24 Haziran tarihli bölümde sezon finali açıklaması geldi. Programın açılışında ara vereceklerini duyuran Esra Erol, sezon final tarihini de vermiş oldu. Peki, Esra Erol ne zaman sezon finali yapacak?
Esra Erol programının sezon finali yapacağını duyurdu. Sezon finalinin yaklaştığı haberini veren Esra Erol“Son ikinin ilk merhabası. Ben son ikide duygusallaşıyorum Bir yaz tatili yapıp geleceğiz, halbuki 2 ay ara vereceğiz. Ama insana uzun gelebiliyor. “ ifadelerini kullandı.
Esra Erol'un kendisiyle aynı adı taşıyan programı Esra Erol'da 25 Haziran'da sezona ara verecek.