Esra Erol'daki Meral Okur olayı nedir? İşte estetik yaptırdıktan sonra eşini terk eden Meral Okur'un eski hali

Esra Erol'un programına Samsun'da çiftçilik yapan Yalçın Okur'un anlattıkları şaşkına çevirdi. Hayvanlarını yarı fiyatına satarak karısı Meral Okur'a estetik yaptırdığını söyleyen Yalçın Okur canlı yayında hüngür hüngür ağladı. 'Baştan yaptım' diyen eş, 'Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim' dedi. 3 çocuk babası Yalçın Okur, karısı tarafından tüm estetikleri yapılıp terk edildiğini iddia edildi.

EŞİM BANA ESTETİK İÇİN 1 AY YALVARDI

Canlı yanına katılan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, beni de burun estetiği yaptır" diye.

"Ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz" dedim ama 'yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi” dedi.

MERAL OKUR İDDİALARI YANITLADI

Esra Erol'un canlı yayınına bugün estetik yaptırarak evi terk ettiği iddia edilen Meral geldi. Canlı yayına gelen Meral'i gören Yalçın Okur şaşkınlığını gizleyemedi.

Esra Erol'un davetini kabul eden Meral Okur, Yalçın Okur için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

Yaşadıkları olayları detaylı bir şekilde anlatmaya başlayan Meral Okur, "Esra Hanım, ameliyat oldum. Doktor bana 1-2 ay boyunca ağırlık kaldırmayacaksın dedi.

Yaşadıklarından bunaldığını belirten Meral Okur, "Ben o yaşananlara çok sinirlendim senin çenene katlanamam ben.

Gezmeye gideceğimi söylüyorum, kıyafet alıyorum laf ediyorsun, her şeye konuşuyorsun. Ben, bu şekilde yaşamak istemiyorum." diye konuştu.

15 YAŞINDA EVLENDİ..."

Meral Okur'un kuzeni Büşra ise canlı yayına bağlanıp "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir." İfadelerini kullandı.

MERAL'İN ANNESİ SEVİM HANIM CANLI YAYINDA

Yalçın'ın kayınvalidesi canlı yayına bağlanıp, damadı ile muhatap olmak istemediğini belirtti. Damadının söylediklerinin yalan olduğunu iddia etti.

Kızının şaka yaptığını söylediğini, İstanbul'a gitmediğini iddia etti ancak, damadının kızına sahip çıkmadığını onu beğenmediğini de sözlerine ekledi.

Kızı Meral'in evden ayrıldıktan sonra aynı gün ona geldiğini İstanbul'a gitmediğini belirten Sevim hanım, tüm söylenen iddiaları yalanladı.

"HAMİLEYKEN BENİ TEKME TOKAT DÖVDÜ"

Yalçın Bey'in kendisine sevgi göstermediğini de belirten Meral Okur, "Kadınlardan sevgi dileniyorsunuz. Ben senden çok sevgi dilendim. 15 yaşından beri sevgi dileniyordum. Ben hamileydim sen beni tekme tokat dövdün." dedi.

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