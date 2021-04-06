Esra Erol’daki Güldane Bellikli olayı nedir? Söyledikleri stüdyodakileri şaşırttı

Esra Erol, 73 Muzaffer Bey’in ilk eşini kaybettikten sonra kendisinden 30 yaş küçük başka biri ile evlendiğini fakat hüsranla sonuçlandığını, Muzaffer Bey ve oğlu Erdal Bey’in stüdyoda olduğu bilgisini verdi.



Muzaffer Bey, 84 milyona şikayet için geldim buraya dedi. İlk eşi ile 52 yıl evli kaldığını dile getiren Muzaffer Bey, 6 tane çocuğu olduğunu, evliliğinin çok iyi geçtiğini ama bu evliliğinin hiç öyle olmadığını söyledi. Muzaffer Bey, Güldane Hanım ile evliliğinin 100 gün sürdüğünü, Güldane Hanım’ın tüm ailesine el atmasına, yardım etmesine rağmen kötü bittiğini dile getirdi. Erdal Bey, Güldane Hanım’ın kendi kiracısı olduğunu, evde Hacer Cansu isimli yeğeni ile kaldığını söylerken Muzaffer Bey, aralarında Güldane Hanım ile ilişkilerinin başladığını, evlilik şartının da Güldane Hanım’ın yeğeni ve çocuğunu da yanında olmasını istediğini aktardı.Mehmet Ali Bey’i o akşam evden kovduğunu vurgulayan Muzaffer Bey, Güldane Hanım’ın o gece hap içtiğini, intihar etmeye çalıştığını, hastaneye gidecekleri zaman da illa yeğenim beni hastaneye götürsün diye beklediğini söyledi.

Güldane Bellikli Telefon Hattında,



Güldane Hanım, eşini terk etmesinin sebebi olarak eşinin alkol kullanıyor olmasını belirtti.

Zorla evlendirildiğini ve boşanmak istediğini belirtti.

Nuri ve Ailesi kız kardeşi’nin evi terk edip Berati Bektaş’a kaçtığını iddia ediyor. Babası kızının stüdyoya gelmeden gitmeyeceğini söyledi. İsmini vermek istemeyen bir seyirci canlı yayına bağlandı ve Berat’ın kadın ticareti yaptığını söyledi.

Muammer ile karısı karşı karşıya geldi stüdyo da yüzleşme yaşandı. Gülhan boşanmak istiyor, Muammer eşinden dayak yediğini fakat onunla tekrar bir araya gelmek istediğini söylüyor. Muammer Bey, hala Gülhan Hanım’ı sevdiğini itiraf etti. Gülhan Hanım, Muammer Bey’in müşteri hizmetlerini arayıp kadınlarla konuştuğunu söylerken Muammer Bey, evdeki televizyonun bozulduğunu, bu sebeple müşteri hizmetlerini aradığını anlattı. Muammer Bey müşteri hizmetlerini aradığında, siz saat kaçta burada oluyorsunuz, ben sizi arasam bir daha ulaşabilir miyim diye kadınlara söylemlerde bulunduğunu iddia eden Gülhan Hanım, kadınların ise konuşmalarımız kayıt altında dediğini belirtti. Gülhan Hanım, Muammer Bey’in bilerek yanlış numaralar çevirip kadınlarla konuşmaya çalıştığını iddia etti.

Gülhan Hanım, Muammer Bey’in arada bayıldığını, korktuğunu söylerken Muammer Bey’in ağzının çok bozuk olduğunu ekledi. Muammer Bey ise belki sinirden demişimdir, özür dilerim dedi.

Yenge Hamide Duman stüdyoya geldi. Ercan Bey ve eşi Hamide Hanım sarıldılar. Hamide Hanım, eltisinin ilişkisini bildiğinden korktuğu için kaçtığını belirterek çocuklarını çok özlediği için geri dönmeyi çok düşündüğünü söyledi. Esra Erol, ilk seferinde geri gelecek misin sorusuna Hamide Hanım’ın geri dönmeyeceğini söylediğini hatırlatınca, Hamide Hanım nasıl öyle bir şey dedim ben de bilmiyorum, bir baskı yoktu kendim gelmek istedim, siz arayıp çocuklarınız hasta deyince dayanamadım dedi. Hamide Hanım, diğer eltinin geri dönmek istemediğini açıkladı.



Hamide Hanım, Muammer Bey’in evindeyken de bayıldığını, yufkacıdan çıktıktan sonra olduğunu ama bir şey anlamadığını, doktorlarda bu duruma cevap bulamadığını dile getirdi. Muammer Bey hakkında böyle hocalık iddialarını bilmediğini, sadece dükkânda bir kere nazar duası için su içtiğini belirten Hamide Hanım, Muammer Bey’in nefesim kuvvetlidir falan demediğini sözlerine ekledi. Hamide Hanım, Muammer Bey’in önceden hafızlık yaptığını söylediğini, bu sebeple de ona dua okuttuğunu aktarırken Muammer Bey’in hiç kötülüğü olmadığı için güvendiğini söyledi.

Hamide Hanım, eltisinin mesajlarını Mehmet Bey yakalayınca kendisini arayıp ben gidiyorum dediğini, kendisinin de korkudan ben de geliyorum dediğini anlattı. Yanında götürdüğü altınları zaten önceden sattığını dile getiren Hamide Hanım, önceden kaçma planı yapmadığını, o gün aniden karar verildiğini, kendilerinin bir taksi tutup gittiğini, o akşam Fatsa’da kaldıklarını, yolda giderlerken evinde kaldıkları kişinin gelip kendilerini yarı yolda taksiden aldığını belirtti.

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