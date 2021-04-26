Esra Erol'da saat kaçta başlıyor?

Esra Erol'un kendisiyle aynı adı taşıyan programı sezona kaldığı yerden devam ediyor. Hafta içi ger gün aynı saate izleyicilerle buluşan Esra Erol'da programının yeni bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler, her gün yayın saatini bekliyor.

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de canlı olarak ATV ekranlarında başlıyor. İlginç hikayeleri ve konuklarıyla gizli kalmış olayları ekranlara taşıyan Esra Erol'da programı yeni sezonu 7 Eylül 2020'de başlamıştı.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol ilk olarak sunduğu izdivaç programlarıyla tanındı. 29 Nisan 2017'de Türkiye'de alınan bir kararla izdivaç programlarının yasaklanmasından sonra Esra Erol konsepti değiştirerek programı izdivaç programından hayatın içini alan bir konsepte dönüş yaptı.

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

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