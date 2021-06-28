Esra Erol'da neden yok, sezon finali mi yaptı?
Esra Erol'da programının 28 Haziran tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Hafta içi her gün aynı saate izleyicilerle buluşan Esra Erol’da en son 25 Haziran Cuma günü yayınlanmıştı. Programın son bölümünü kaçıran izleyiciler, yeni bölümün yayın tarihini araştırıyor. Peki, Esra Erol'da neden yok, bitti mi?
Yaz sezonuyla birlikte birçok dizi, program ve yarışmalar birer birer sezon finali yapmaya başladı. Sezona ara veren programlardan biri de Esra Erol’un kendi adını taşıyan programı oldu. Sezonun kapanışını 25 Haziran Cuma günü yapan Esra Erol’danın eylül ayında sezonu açması bekleniyor.
INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU
Esra Erol, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sezonu kapattıklarını duyurdu. Tüm ekiple çekilmiş fotoğrafını paylaşan Esra Erol, paylaşımının altına “2020-2021 sezonu koca bir dönem boyu bizi hiç yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize çok ama çok teşekkür ederim. Allaha emanet olun.” Notunu düştü.