Esra Erol'da neden yok?

Yaz sezonuyla birlikte pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Esra Erol'da oldu. Esra Erol’da programı 26 Haziran'da yayınlanan bölümüyle sezon finali yaparak ara verdi. Esra Erol canlı yayınlara yaz sezona ara verse de, eski bölümlerle kolaj olarak hazırlandı. Esra Erol’da programının kolaj bölümleri 30 Haziran Salı gününden itibaren saat 16.20’de hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor.

Esra Erol sezon finali haberini sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı. Ekibiyle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Esra Erol, "Bir sezon finalinin daha sonuna geldik. Ekibimle yıllardır değişmeyen final pozum" notunu düştü.