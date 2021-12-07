Esra Erol'da Fatma hamile mi? Fatma'nın son hali ve hayat hikayesi derinden etkiledi

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Geçtiğimiz aylarda Melahat Oruç, %45 engeli bulunan 19 yaşındaki kızı Fatma’nın bulunması için Esra Erol'a başvurmuştu. Engelli kızının bulunması için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen anne,"Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" açıklamasını yapmıştı.



Fatma'yla ilgili gördü tanıklarından da şiddet gördüğüne yönelik ihbarlar gelmişti. Dini nikahlı eş Gülşah, Ahmet'in kendisine hırsızlık yaptırdığını ve başka erkeklere sattığını da belirtmişti. Fatma, Ahmet'i bırakıp ailesinin yanına dönmeye karar vermişti.



Fatma'nın ailesinin evine döndükten sonra tekrar Ahmet'e kaçtığı ortaya çıkmıştı ve Esra Erol, Fatma'nın saçlarının kazıtılmış son halini ekranlara getirmişti. Yayına katılan Fatma, saçlarını Ahmet'in ve kaynanasının kazıdığını itiraf etmişti.

HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

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Fatma'nın doktor kontrolünün ardından 1.5 aylık hamile olduğu da kesinleşti. Anne olmak istediğini dile getiren Fatma, ne ailesi ne de Ahmet’i istemediğini ifade etti.