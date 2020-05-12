Esra Erol'da Avukatı Hülya Kuran kimdir, evli mi?
Esra Erol'un avukatı olarak tanınan Hülya Kuran, olaylar karşısında yaptığı yorumlarla adından söz ettiriyor. Zaman zaman programdaki kişilerin açıklamalarıyla sinirlenen Hülya Kuran'ın hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü avukat ailesiyle de sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Esra Erol'da Avukatı Esra Erol'da Avukatı Hülya Kuran kimdir, evli mi?
Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı. Marmara Üniversitesi'nden 1996 yılından mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli. Üniversiteden mezun olduğu yıl nikah masasına oturan Hülya Kuran kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli. Eşi Selami Kuran bir hukuk profesörü. Evli olan Hülya Kuran'ın biri kız biri erkek 2 çocuğu var. Hülya Kuran özel bir avukatlık firmasında çalışıyor.
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