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Televizyon
Haber Giriş: 18.08.2020 - 15:43,Son Güncelleme:

Esra Erol yeni sezon bekleyişi… Esra Erol’da ne zaman başlayacak?

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Esra Erol yeni sezon bekleyişi… Esra Erol’da ne zaman başlayacak?
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Esra Erol’da programının yeni sezonu için bekleyiş devam ediyor. Yıllardır kendi adını taşıyan programlarla ekranlarda olan Esra Erol'un yeni sezonda yer almayacağı iddia edilmişti ancak iddialar asılsız çıktı. Peki, Esra Erol’da ne zaman başlayacak?

Yaz sezonuyla birlikte pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi, bunlardan biri de Esra Erol'da oldu. 26 Haziran'da yayınlanan sezonun son bölümü ardından Esra Erol, sosyal medya hesabından geleneksel sezon finali paylaşımını yaptı. Ekibiyle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Esra Erol, "Bir sezon finalinin daha sonuna geldik. Ekibimle yıllardır değişmeyen final pozum" notunu düştü. Peki, Esra Erol’da ne zaman başlayacak?

Esra Erol’da yeni sezonuyla 31 Ağustos Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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