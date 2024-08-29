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Esra Erol ne zaman başlıyor? 2024 Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu?

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Esra Erol ne zaman başlıyor 2024 Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 10:12

Esra Erol yeni sezon için tarihi için araştırmalar sürüyor. Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol yeni sezon için geri sayım başladı. Programın sıkı takipçileri Esra Erol yayın tarihi hakkında araştırmalara devam ederken, programın yeni sezon tarihi için Esra Erol'dan "Yakında" mesajı geldi. Peki, Esra Erol yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

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Esra Erol yeni sezon öncesi izleyicilerin gündeminde yeni sezon tarihi ile araştırılıyor. Programı takip eden izleyiciler, Ağustos ayının sonlarına doğru başlayan Esra Erol için araştırmalara hız kazandırdı. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? İşte, Esra Erol yeni sezon tarihi...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

ATV ekranlarının hafta için her gün yayınlanan gündüz kuşağı programlarından Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu. Esra Erol'da 2 Eylül 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacak. 

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

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