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Haber Giriş: 12.05.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Esra Erol kimdir, eşi kim? İşte Esra Erol’un eşi ve çocukları hakkında bilgiler

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Esra Erol kimdir, eşi kim? İşte Esra Erol’un eşi ve çocukları hakkında bilgiler
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Evlilik programlarıyla tanınan Esra Erol, farklı formattaki bir programla ekran macerasını sürdürüyor. Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de 'Desti Izdivaç' adlı programla başlayan Esra Erol, kendi adını taşıyan programda yaşanan olaylarla ve yaptığı yorumlarla gündeme geliyor. Ünlü sunucu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoırPeki, Esra Erol kimdir, eşi kim? İşte Esra Erol’un eşi ve çocukları hakkında bilgiler

Esra Erol 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir.  İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi. Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

Ali Özbir ile canlı yayında 2010 yılında nikah masasına oturdu. Esra Erol'un çocuklarından ilki İdris Ali 23 Temmuz 2011 tarihinde, ikinci oğlu  Ömer Erol ise 2017 yılında dünyaya geldi. 

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