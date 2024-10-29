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Esra Erol'un programında Avukat Hülya'nın neden olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Avukat Hülya'nın programdan ayrılıp ayrılmadığı konusuna cevap arayan pek çok vatandaş, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, Esra Erol Avukat Hülya Kuran neden yok? Avukat Hülya programdan ayrıldı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ESRA EROL AVUKAT HÜLYA KURAN NEDEN YOK?

Esra Erol'un programında önemli bir yere sahip olan ve avukat kimliğiyle yorumlar yapan Hülya Kuran'ın yakın zamanda Umre ziyaretine gittiği öne sürüldü.

AVUKAT HÜLYA KURAN GERİ DÖNECEK Mİ?

Hülya Kuran'ın programdan ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Kuran'ın yakın zamanda programa geri dönmesi bekleniyor.