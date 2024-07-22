Esra Dermancıoğlu: Sakin adamı severim

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ESRA Dermancıoğlu, Melis İşiten’in YouTube proramına konuk oldu.

Oyuncu, “Flört taktiğim arkadaş olmaktır. Beğendiğim adama öyle yaklaşırım. Ölümcül bakışımlarım vardır ama sonra bu devam etmez. Arkadaşlık kurarım, sonra sevgili olursak oluruz” dedi. Dermancıoğlu, ilişkilere dairse şunları söyledi: “Ben ilişkide sakin bir tipim. Durma hali de çok güzel bir şey. Erkekte de durağanlığı severim. Sakin adam severim. Bende sevmedikleri şeyse çok kafama göre davranmamdır. Mesela bir seyahate sen gelmiyorsan, ben giderim. Sevgilimle de sırf geyik yapabilirim. Çok severim.”



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ESRA Dermancıoğlu, mesleki anlamda tutkulu olduğunu söyledi ve ekledi: “Çok sinirime dokunuyor bazı işler. Bir kesimi seyrediyoruz. Mesela bu leş işlerle beni kandıramazsın. 56 yaşındayım ve bu çok ciddi bir birikim demek. Çok seyrettim, çok gezdim, çok gördüm. İstiyorlar ki susayım. Bir şeye yorum yapınca, doğruyu da söylesen linçleniyorsun. ‘Bak ne güzel ulusalda iş yapıyorsun, devam et’

diyorlar. Sanat meselesi diye bir şey yok Türkiye’de.”