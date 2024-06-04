Esra Dermancıoğlu: Bütün ünlülere mesaj atıyorum

Haberin Devamı

OYUNCU Esra Dermancıoğlu, Saba Tümer’in YouTube programında ilginç bir itirafta bulundu. Dermancıoğlu, dünyaca ünlü yıldızlara Instagram üzerinden mesajlar gönderdiğini söyledi.

Yakışıklılığıyla ünlü aktör Brad Pitt’i beğenmediğini dile getiren oyuncu, “Brad Pitt’i hiç beğenmiyorum biliyor musun? Benim için Tom Hardy daha yakışıklı. Onun için birçok şeyi feda ederim” dedi.

Dermancıoğlu, Saba Tümer’in “Bağlantı kurarsın sen, yapımcılar aracılığıyla” sözleri üzerine de şöyle konuştu:

“Tom Hardy ile ben, neden olmasın? Bana bunlar hiç hayal gelmiyor. Ama Tom Hardy’ye nasıl ulaşacağım? Ben Instagram’dan bütün ünlülere yazıyorum, Türkler dışında tabii. Mesela Juliette Binoche’a, Martin Scorsese’ye. Fransızca, İtalyanca biliyorum. Her dilde ‘Ben Esra Dermancıoğlu, Türkiye’den bir oyuncuyum’ diye yazıyorum onlara. ‘Umarım bir gün yollarımız kesişir’ cümlesini de muhakkak koyarım mesajlarıma. Bu arada herkese yazmıyorum, beğendiklerime yazıyorum. Gavras’a (Romain Gavras) da yazdım mesela, ‘Athena’ filmini çeken adam.”



YAKIŞIKLI ŞEFLERE YAZIYORUM



OYUNCU, “Hiç cevap veren oldu mu?” sorusu üzerine de “Bir-iki kişi oldu. ‘Menajerimi Ara’ dizisinin Fransız versiyonundan bir oyuncuya yazdım. Cevap verdi, mesajlaştık. Onun dışında şeflere yazıyorum, yakışıklı olanlara. Kalp yolluyorum, öpücük yolluyorlar. Birtakım böyle oyunlarım var ayıptır söylemesi” dedi.

Haberin Devamı

Esmer seviyorum

Esra Dermancıoğlu programda esmer erkekleri beğendiğini de söyledi: “Tuhaf bir şekilde esmerleri seviyorum. Ben çok beyazım, esmer bir adamın yanında kendimi daha farklı hissediyorum. Esmer şef olur, esmer yönetmen olur. Çekik gözlüleri de severim. Kendime benzeyen erkekleri beğeniyorum.”