Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, nereli? Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç'in oynadığı diziler

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Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan Esra Bilgiç, şimdilerde Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Magazinde de adını sıklıkla duyduğumuz Esra Bilgiç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Esra Bilgiç'in oynadığı diziler...

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan genç oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezun oldu. Daha sonra Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul deneyiminin ardından Bir Umut Yeter dizisinde Derya rolünü canlandırdı.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evli olan ünlü isim 2019 yılında boşandı. Esra Bilgiç en son Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat vermişti. Şimdilerde ise Kanunsuz Topraklar dizisinde yer alıyor.

ESRA BİLGİÇ'İN OYNADIĞI DİZİLER

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2012- 2018: Diriliş Ertuğrul- Halime Hatun

2018: Bir Umut Yeter- Derya Akar

2020- 2021: Ramo- Sibel Yıldırım

2021: Kanunsuz Topraklar- Gülfem Paşazade