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Eşler ilk kez aynı filmde oynuyor!

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#Ceyda Ateş#Buğra Toplusoy#Talya Toplusoy
Eşler ilk kez aynı filmde oynuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 08:14

Oyuncu Ceyda Ateş, Kıbrıs’ta çekimleri devam eden “Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu” adlı filmde eşi Buğra Toplusoy’la birlikte kamera karşısına geçti. Oyuncu, ilk kez eşiyle aynı projede yer aldı.

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Gerçek hayattaki gibi evli bir çifti canlandıran Ateş ve Toplusoy, bu filmi hem ailelerine hem de kızları Talya’ya özel bir anı bırakmak amacıyla kabul ettiklerini söyledi:

“Birlikte yaptığımız birçok aktiviteye bu da eklendiği için çok mutluyuz.”

Ceyda Ateş eşini sete hazırladığı süreçte çok eğlendiklerini de sözlerine ekledi: “Gülmekten çalışmamızı tamamlayamadık. En sonunda, ‘Ezberini yap, bekle ve kendini yönetmen Özgür Özberk’e teslim et’ dedim.”

Eşler ilk kez aynı filmde oynuyor

Çektiği YouTube videolarıyla kamera önüne alışan Buğra Toplusoy ise yaşadığı deneyimi şöyle değerlendirdi: “Başta çok tedirgin oldum. Eşim çalışmalarımız sırasında bana çok güldü ama katkısı da büyük oldu. Bu bir çocuk ve aile filmi. Hayatta deneyime açık olmak lazım. Oyunculuk bambaşka bir disiplin ve buradaki kazanımlarımın hayattaki diğer temaslarıma da katkı yapacağını düşünüyorum.”

 

 

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#Ceyda Ateş#Buğra Toplusoy#Talya Toplusoy

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