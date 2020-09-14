Eşkıya filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? İşte Eşkıya filminin oyuncuları ve konusu

Eşkıya, başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı 1996 yapımı sinema filmi. Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Türk sinemasının modern zamanlarındaki ilk büyük gişe patlamasını gerçekleştiren Eşkıya'nın bu başarısı, 1980'li yıllardan itibaren üretim ve seyirci sayısı bakımından büyük bir çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktası sayılmaktadır.

Türkiye sinemasının unutulmaz filmlerinden Eşkıya'nın başrollerinde Şener Şen, Uğur Yücel, Şermin Hürmeriç ve Yeşim Salkım yer alıyor.

EŞKIYA FİLMİ KONUSU



Otuz beş yıl önce bir grup eşkiya, Cudi dağlarında jandarma tarafından yakalanır. Baran dışında, bu eşkiyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesaplaşmalardan ötürü hayatını kaybeder. Yıllar sonra hapishaneden çıkan Baran köyüne döner. Doğduğu topraklar baraj suları altında kalmıştır. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Baran, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşı Berfo'nun ihaneti neden olmuştur. Arkadaşı, Baran’nın çocukluk aşkı Keje’yi de alarak İstanbul’a kaçmıştır. Eşkiya, İstanbul'a gidip onu bulmaya karar verir. İstanbul'a giderken trende, Beyoğlu’nun arka sokaklarında büyümüş, pavyon, kumarhane ve uyuşturucu dünyasını yakından tanıyan Cumali adlı bir gençle tanışır. Cumali sayesinde, Tarlabaşı'nda bir otele yerleşen Baran, Berfo'nun izini sürmeye başlar. Ancak bu esnada Cumali’nin karıştığı karanlık dünyanın da ortasına düşmüştür.



