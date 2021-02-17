Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan Çakırbeyli öldü mü?

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin son bölümü ardından lpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti merak konusu oldu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' 182. bölümde Alpaslan Çakırbeyli’nin vurulması sosyal medyaya damga vurdu. Hızır'ın kollarında yere yığılan, Alpaslan Çakırbeyli'nin ölüp ölmeyeceği merak ediliyor. Alpaslan’ın ölmesini istemediklerini dile getiren izleyiciler, sosyal medya hesaplarına yorum yağdırdı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşadı. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düştü. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başladı. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırdı.



İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yaptı. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak istedi. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yaptı.



Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başladı. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek istedi. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurdu.