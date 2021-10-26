Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kimler katıldı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) oyuncuları 2021

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kilit isimden şok açıklamalar Tam bir ay önce...Kilit isimden şok açıklamalar! Tam bir ay önce...#Alec Baldwin
Uzmanlar değerlendirdi: Altın dönemUzmanlar değerlendirdi: Altın dönem!#Altın Fiyatları
Bilinmeyen detaylar ortaya çıktı Tatilleri bile farklıBilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Tatilleri bile farklı#Mrna Aşıları
Son dakika... CHP, tezkereye hayır diyecekSon dakika... CHP, tezkereye 'hayır' diyecek#CHP
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Süper aşı hamlesiDünyanın umutla beklediği haber geldi... 'Süper aşı' hamlesi!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider olduCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider oldu#Azerbaycan
Sıcak saatler... Hedefleri vurdu ABDye uyarıSıcak saatler... Hedefleri vurdu! ABD'ye uyarı#Rusya
Dikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmazDikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı? İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz#İçişleri Bakanı
Üniversiteye girişte yeni dönem Resmi Gazetede yayımlandı: Puan şartı artırıldıÜniversiteye girişte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Puan şartı artırıldı#Üniversite
Ünlülerin hocası cinayetinde yeni gelişme Sanıktan şaşırtan sözlerÜnlülerin hocası cinayetinde yeni gelişme! Sanıktan şaşırtan sözler#Salih Memişoğlu
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
Özcan Denizden tartışma yaratacak sözlerÖzcan Deniz'den tartışma yaratacak sözler#Özcan Deniz
Artık yalnız gezemeyecekArtık yalnız gezemeyecek#Kraliçe 2. Elizabeth
Bu kış nasıl geçecek Uzmanlar o tarihe dikkat çektiBu kış nasıl geçecek? Uzmanlar o tarihe dikkat çekti#Hava Durumu
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kimler katıldı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) oyuncuları 2021

#Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz#EDHO#Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaza kimler katıldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) oyuncuları 2021

Ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonda da izleyiciyi ekrana bağlamaya devam ediyor. EDHO yeni oyuncuların da diziye dahil olmasıyla birlikte yedinci sezonda nefes kesen sahneleri ve konusuyla merak uyandırıyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kimler katıldı? İşte merak edilen o isimler ve karakterleri...

Haberin Devamı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yedinci sezonuna katılan 12 isimle birlikte merak konusu oldu. Kadroya katılan başarılı oyuncular ve karakterleri merak edilirken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü her hafta heyecanla bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) oyuncuları 2021...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) OYUNCULARI 2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine yeni sezonda Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi başarılı oyuncular katıldı.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan oyuncuların karakterleri...

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

Haberin Devamı

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz#EDHO#Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!