Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kimler katıldı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) oyuncuları 2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yedinci sezonuna katılan 12 isimle birlikte merak konusu oldu. Kadroya katılan başarılı oyuncular ve karakterleri merak edilirken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü her hafta heyecanla bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) oyuncuları 2021...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) OYUNCULARI 2021
Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine yeni sezonda Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi başarılı oyuncular katıldı.
İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan oyuncuların karakterleri...
Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi
Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni
Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna
Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi
Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı
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