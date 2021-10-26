Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a kimler katıldı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) oyuncuları 2021

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yedinci sezonuna katılan 12 isimle birlikte merak konusu oldu. Kadroya katılan başarılı oyuncular ve karakterleri merak edilirken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü her hafta heyecanla bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) oyuncuları 2021...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) OYUNCULARI 2021

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine yeni sezonda Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi başarılı oyuncular katıldı.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan oyuncuların karakterleri...

Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa, ‘Masa’nın yeni üyesi

Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

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Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı