Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor.. EDHO yeni bölüm fragmanı ile tarih belli oldu..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonu öncesinde dizinin yayınlanacak yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde dahil olan oyuncularla ekranlara gelen sahneler izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da fragman ile birlikte cevap bulan sorular arasında oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ile birlikte tarih bilgisi de izleyenlerle paylaşıldı. Dizinin yeni sezonu Ekim ayının ilk haftasında yayın hayatına merhaba diyor.
6 Ekim Salı akşamı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ekranlarda olacak.. İşte yeni bölüm fragmanı..
"Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!"#EşkıyaDünyayaHükümdarOlmaz yeni sezonuyla yakında #atv'de! pic.twitter.com/KHKmWoelEp— Eşkiyatv (@eskiyatv) September 25, 2020
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