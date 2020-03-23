Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayınlanacak? İşte fragman..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde; İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

Diziye bir dönem Kurtlar Vadisi dizisindeki rolü ile de büyük beğeni kazanan Ali Sürmeli katılıyor.. Sürmeli'nin canlandırdığı karakter henüz bilinmezken, fragmanda yer adlığı sahne dikkat çekti.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli (d. 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl), Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazındı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler. Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır. Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır. Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır. Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır. Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır. Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine